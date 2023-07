A torcida do Flamengo, que já estava na bronca com a arbitragem por um possível pênalti não marcado em Arrascaeta, no primeiro tempo, ficou ainda mais enfurecida com Sávio Pereira Sampaio após a expulsão polêmica de Luiz Araújo - aos 52 minutos. Os rubro-negros compararam o lance do meia com a falta sofrida por Filipe Luís, ainda no início da partida.