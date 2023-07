Figura que esteve presente no camarote da Ligga Arena no confronto com o Flamengo pela Copa do Brasil, o meio-campista chileno Arturo Vidal teve sua contratação anunciada pelo Athletico-PR nesta sexta-feira (14).



No aspecto verbal, o acerto entre as partes do vínculo com validade até o fim de 2023 já estava combinado desde o início da semana. Porém, havia o aguardo da rescisão contratual junto a sua última equipe (exatamente o Flamengo), que foi obtida na última quinta-feira, para efetivar o seu novo vínculo.



Nas primeiras palavras ditas como reforço do Athletico, Vidal assegurou que os torcedores do clube verão 'sua melhor versão no Brasil' além de destacar, também, a estrutura do clube da capital paranaense.