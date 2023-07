Depois de realizar o sonho de jogar no Flamengo, Arturo Vidal está de malas prontas para embarcar rumo ao mais novo desafio da carreira: o Athletico. O chileno já havia sinalizado para uma saída após o fim do contrato, em dezembro de 2023, mas antecipou devido à falta de oportunidades com Jorge Sampaoli. Inclusive, o técnico não é muito benquisto na casa do volante.