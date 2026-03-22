Declaração de Calleri após repercussão de São Paulo x Palmeiras: 'Não adianta'

O Palmeiras derrotou o São Paulo por 1 a 0, na noite deste sábado (21), com gol de John Arias, no Morumbis, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alviverde chega a 12 jogos de invencibilidade no clássico, sem perder desde julho de 2023.

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Além do tabu estabelecido no Choque-Rei, o Verdão chegou aos 19 pontos e se isolou na liderança do Brasileirão, enquanto o time comandado por Roger Machado segue na vice-liderança, com 16 pontos.

Com a derrota, Jonathan Calleri saiu frustrado no pós-jogo e falou sobre o momento recente dos clássicos entre as equipes.

- Parabéns ao Palmeiras. Fez um jogo como sempre faz: faz um gol nos cinco minutos e depois joga como joga sempre. Jogaram da metade do campo para trás, e a gente não conseguiu levar perigo ao gol deles. E ganharam - declarou.

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Ele não se estendeu ao falar sobre o jogo em si, destacando que não houve polêmicas de arbitragem.

- Não tenho muito mais para dizer. A gente, outra vez, controlou o jogo, mas não tivemos chances de gol. O Palmeiras jogou como sempre joga: gol nos cinco minutos, e a gente não conseguiu entrar. Parabéns ao Palmeiras. Fez um grande jogo, sempre jogando igual - completou.

Como foi o jogo?

O confronto foi decidido no início do primeiro tempo. Com cinco minutos de clássico, Flaco López fez um cruzamento na medida para Arias, aberto pela esquerda. O colombiano avançou sem marcação, cortou para o meio, deixou Lucas Ramón e Damián Bobadilla para trás na jogada e marcou um golaço no canto direito de Rafael.

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Poucos minutos depois, em novo contra-ataque, Mauricio acionou o camisa 11 novamente, na entrada da área, em jogada parecida com a do gol, mas o colombiano finalizou para fora.

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São Paulo x Palmeiras, partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2026. (Foto: ESDRAS MARTINS/Gazeta Press)

O segundo tempo foi fraco tecnicamente. As equipes pouco criaram jogadas perigosas e, com isso, os goleiros quase não trabalharam. Assim, o clássico seguiu até o apito final, com mais uma vitória alviverde, agora fora de casa, garantindo a liderança do campeonato.

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