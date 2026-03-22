O São Paulo saiu de campo derrotado pelo Palmeiras diante dos 54 mil torcedores que foram ao Estádio do Morumbis na noite deste sábado (21), pela oitava rodada do Brasileirão. Jhon Arias marcou o único gol do clássico e ajudou o Verdão a assumir a liderança isolada da competição, agora com 19 pontos.

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Após o Choque-Rei, o atacante Calleri ironizou a vitória do rival. Vale lembrar que os adversários brigaram pela liderança isolada no Nacional. Questionado se o Palmeiras está "engasgado" no São Paulo, já que não vence o rival há 12 jogos, o argentino foi direto.

- Isso é verdade (sobre a série negativa de resultados no clássico), mas não lembram que empatamos e saímos campeões na cara deles. Então, para contar o jogo sim, mas quando damos a volta olímpica, não - inciou o jogador.

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- Parabéns ao Palmeiras, que fez um jogo como sempre faz, faz um gol aos cinco minutos, aí joga como joga sempre, atuando na metade do campo para trás - falou o atacante Calleri, após a derrota no Choque-Rei.

Apesar do resultado negativo, Calleri acredita que o São Paulo jogou melhor, mas não conseguiu reverter em três pontos. O Tricolor tem, agora, dez dias de descanso na Data Fifa antes de retornar ao Brasileirão

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- Jogamos muito mais, mas não conseguimos levar ao perigo ao gol deles e não tenho muito mais a dizer.. Mais uma vez controlamos o jogo, não tivemos chances de gol, mas o Palmeiras jogou como sempre joga. Parabém ao Palmeiras, sempre jogam igual - completou o camisa 9 do Tricolor.