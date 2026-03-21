Decisão de Daronco em São Paulo x Palmeiras chama atenção: 'Exagerou'

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, neste sábado (21), no Morumbis, pela 8ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o árbitro Anderson Daronco foi o responsável por apitar o clássico paulista e virou assunto nas redes sociais após dar dez minutos de acréscimos no segundo tempo da partida.

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➡️ Atitude de Abel Ferreira em São Paulo x Palmeiras repercute: 'Chato'

A decisão da arbitragem incomodou alguns torcedores do Palmeiras. Em manifestações na internet, grande parte da torcida alviverde considerou como um exagero os minutos adicionais na reta final da partida.

Além disso, Daronco também foi alvo de reclamações por conta da arbitragem no geral. Em campo, ele chegou a entrar em um conflito com o técnico Abel Ferreira, o que resultou na expulsão do comandante alviverde. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi São Paulo x Palmeiras?

Texto por: Rafaela Cardoso

O duelo mal começou e o Palmeiras já calou a torcida do São Paulo no Morumbis lotado. Com apenas cinco minutos de clássico, Flaco López descolou um cruzamento na medida para Arias, aberto na esquerda, avançou, cortou para o meio deixando Lucas Ramon e Bobadilla perdidos no lance para marcar um golaço no canto direito de Rafael.

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Poucos minutos depois, em novo contra-ataque, Mauricio acionou Arias na entrada da área, em jogada parecida com a do gol, e o colombiano mandou para fora. O Tricolor, então, pareceu acordar e tentou afobar o Verdão na área. Mas, apesar das chegadas ao ataque, o time da casa pecava no último passe.

Aos 29 minutos o Alviverde quase ampliou o marcador com Murilo, que conseguiu espaço de fora da área e soltou a bomba perto do ângulo de Rafael. O São Paulo respondeu dez minutos depois, quando Luciano, mas o camisa 10 não finalizou com precisão.

No segundo tempo, os dois treinadores mexeram no time, mas o duelo ficou os primeiros 15 sem uma grande chance de gol. Aos 16, Luciano se antecipou e ficou com a bola que chegaria em Calleri, mas acabou desperdiçando o ataque.

Aos 33, Abel Ferreira, que já tinha cartão amarelo, reclamou de uma falta não marcada em Arias e acabou expulso por Daronco. O segundo tempo era fraco tecnicamente, as equipes pouco construíam jogadas interessantes e, com isso, os goleiros também não trabalhavam. E assim o clássico seguiu até o apito final do árbitro: vitória alviverde fora de casa e ponta da tabela assegurada.