Com novidades no ataque, Santos está pronto para clássico contra o Palmeiras
Peixe venceu o Palmeiras como visitante em apenas uma oportunidade na Era Abel Ferreira
O técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu uma alteração na equipe titular do Santos para o clássico contra o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (15), pelo primeiro duelo entre as equipes na temporada.
A equipe da Baixada Santista terá Barreal no ataque, ao lado de Thacuano e Lautaro Díaz. Gabriel Barbosa começa a partida no banco de reservas.
O atacante foi regularizado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última terça-feira (13), após a publicação de seu novo contrato com o Peixe. O Alvinegro Praiano adquiriu o jogador em definitivo junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos.
Desfalques:
O meia Gabriel Bontempo sentiu dores na coxa esquerda durante o treino da última segunda-feira (12). Após passar por exames, foi constatado um edema muscular na região posterior, e o Menino da Vila já iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia do clube. Ele havia ficado fora da primeira rodada do Campeonato Paulista em razão de uma cirurgia no nariz.
Já o atacante Tiquinho Soares segue em tratamento de um edema muscular na panturrilha esquerda e ainda não tem previsão de estreia na temporada.
O Santos encara o Palmeiras nesta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O Peixe não vence no estádio alternativo do rival há dois anos e meio.
Escalações:
SANTOS (Técnico: Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser, Barreal, Thaciano e Lautaro Díaz.
✅Ficha técnica
Palmeiras x Santos - 2ª rodada do Campeonato Paulista
📅 Data e horário: quarta-feira, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube), da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming);
🟨 Arbitragem: João Vitor Gobi;
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima;
📺 VAR: Adriano de Assis Miranda.
