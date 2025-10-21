Decisão de Sampaoli sobre Hulk chama atenção dos torcedores: ‘Estranho demais’
Galo enfrenta o Independiente del Valle pela Sul-Americana
O Atlético-MG enfrenta o Independiente Del Valle, na altitude da cidade de Guayaquil, no Equador, às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa Sul-Americana. Para a ocasião, o técnico Jorge Sampaoli optou por não começar com o atacante Hulk entre os titulares. A decisão chamou atenção dos torcedores do Galo.
A atitude acontece em meio a uma semana turbulenta do camisa 7 no clube. Recentemente, vazaram supostas informações de uma possível saída do jogador. Os rumores fizeram o Atlético-MG se manifestar publicamente, e assim, negar qualquer fim de vínculo com o atacante.
Hulk tem contrato com o Galo até o fim de 2026. Vale destacar, que a presença do jogador no banco de reservas pode ser uma opção tática e técnica de Jorge Sampaoli, devido ao fato do jogo ser na altitude. O mesmo aconteceu no confronto contra o Bolívar, pelas quartas de final, quando ele entrou em campo apenas na segunda etapa.
Para o lugar do camisa 7, o técnico argentino optou por iniciar com Rony. O atacante tem convivido com críticas de parte da torcida do clube mineiro. A decisão não agradou os torcedores; veja a repercussão abaixo:
