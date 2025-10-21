menu hamburguer
Web se revolta com pênalti em Del Valle x Atlético-MG: ‘Maior assalto da história’

Equipes se enfrentam pela semifinal da Copa Sul-Americana

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
22:21
Bernard, do Atlético-MG, no jogo contra o Independiente del Valle. em Quito, pela semifinal da Sul-Americana
imagem cameraBernard, do Atlético-MG, no jogo contra o Independiente del Valle. em Quito, pela semifinal da Sul-Americana (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
O primeiro confronto entre Independiente del Valle e Atlético-MG, desta terça-feira (21), em Guayaquil, no Equador, pela semifinal da Copa Sul-Americana, foi marcado por polêmica de arbitragem. O árbitro Carlos Betancur marcou uma penalidade para a equipe equatoriana, que revoltou os torcedores do Galo.

A polêmica aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava seis minutos, quando o atacante Patrick Mercado caiu na área do galo após uma disputa com o zagueiro Ruan e a arbitragem em campo marcou a penalidade.

O VAR chegou a chamar Carlos Betancur para rever o lance, mas ele manteve a marcação em campo. A decisão gerou revolta nas redes sociais. Para a grande maioria dos torcedores, não houve infração na jogada. Veja abaixo a repercussão:

circulo com pontos dentroTudo sobre

