Web se revolta com pênalti em Del Valle x Atlético-MG: ‘Maior assalto da história’
Equipes se enfrentam pela semifinal da Copa Sul-Americana
O primeiro confronto entre Independiente del Valle e Atlético-MG, desta terça-feira (21), em Guayaquil, no Equador, pela semifinal da Copa Sul-Americana, foi marcado por polêmica de arbitragem. O árbitro Carlos Betancur marcou uma penalidade para a equipe equatoriana, que revoltou os torcedores do Galo.
A polêmica aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava seis minutos, quando o atacante Patrick Mercado caiu na área do galo após uma disputa com o zagueiro Ruan e a arbitragem em campo marcou a penalidade.
O VAR chegou a chamar Carlos Betancur para rever o lance, mas ele manteve a marcação em campo. A decisão gerou revolta nas redes sociais. Para a grande maioria dos torcedores, não houve infração na jogada. Veja abaixo a repercussão:
