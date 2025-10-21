menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Simon bate o martelo sobre pênalti polêmico em Del Valle x Atlético-MG

Equipes se enfrentam pela semifinal da Copa Sul-Americana

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
22:00
simon
imagem cameraCarlos Eugênio Simon é atual comentarista de arbitragem dos canais ESPN (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O especialista de arbitragem Carlos Eugênio Simon identificou um erro do árbitro Carlos Betancur no confronto entre Independiente del Valle e Atlético-MG. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira (21), em Guayaquil, no Equador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A polêmica aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava seis minutos, quando o atacante Patrick Mercado caiu na área do galo após uma disputa com o zagueiro Ruan e a arbitragem em campo marcou a penalidade.

A decisão foi questionada por Carlos Eugênio Simon durante a transmissão da partida pela ESPN. Para o especialista o árbitro Carlos Betancur errou na decisão. Vale destacar, que o VAR chegou a entrar em ação mas a decisão não foi alternada.

continua após a publicidade

- Olha, revendo o lance por esse ângulo, refaço a minha posição. O jogador do Galo coloca a perna e o jogador do Independiente del Valle é quem chuta a perna do Ruan. Por esse ângulo, calmamente olhando, não aconteceu a penalidade máxima. Pra mim, o árbitro vai retirar o pênalti - disse o especialista, antes da decisão da arbitragem.

- Pelo ângulo de trás dá para ver que o Ruan já estava com o pé no gramado quando o jogador adversário tenta chutar a bola. Para mim, errou o árbitro. Também achei que o empurrão não foi faltoso - concluiu.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias