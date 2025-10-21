Simon bate o martelo sobre pênalti polêmico em Del Valle x Atlético-MG
Equipes se enfrentam pela semifinal da Copa Sul-Americana
- Matéria
- Mais Notícias
O especialista de arbitragem Carlos Eugênio Simon identificou um erro do árbitro Carlos Betancur no confronto entre Independiente del Valle e Atlético-MG. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira (21), em Guayaquil, no Equador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.
Atlético-MG está escalado para enfrentar o Independiente del Valle
Atlético Mineiro
Ingressos do Atlético-MG contra Ceará e del Valle estão à venda: veja preços e onde comprar
Atlético Mineiro
Atlético-MG x Independiente Del Valle; retrospecto, histórico e estatísticas
Lancepédia
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A polêmica aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava seis minutos, quando o atacante Patrick Mercado caiu na área do galo após uma disputa com o zagueiro Ruan e a arbitragem em campo marcou a penalidade.
A decisão foi questionada por Carlos Eugênio Simon durante a transmissão da partida pela ESPN. Para o especialista o árbitro Carlos Betancur errou na decisão. Vale destacar, que o VAR chegou a entrar em ação mas a decisão não foi alternada.
- Olha, revendo o lance por esse ângulo, refaço a minha posição. O jogador do Galo coloca a perna e o jogador do Independiente del Valle é quem chuta a perna do Ruan. Por esse ângulo, calmamente olhando, não aconteceu a penalidade máxima. Pra mim, o árbitro vai retirar o pênalti - disse o especialista, antes da decisão da arbitragem.
- Pelo ângulo de trás dá para ver que o Ruan já estava com o pé no gramado quando o jogador adversário tenta chutar a bola. Para mim, errou o árbitro. Também achei que o empurrão não foi faltoso - concluiu.
- Matéria
- Mais Notícias