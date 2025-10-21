Narrador de Del Valle x Atlético, Tiago Leifert detona arbitragem: ‘Absurdo’

O primeiro tempo de Independiente del Valle x Atlético-MG, pela semifinal da Sul-Americana, contou com uma grande polêmica de arbitragem. Carlos Betancur marcou um pênalti para o time equatoriano, o VAR chamou o árbitro para a revisão, mas o mesmo manteve a decisão de campo. Narrador do jogo, Tiago Leifert criticou a situação.

- Não é possível, ele confirmou. Ele confirmou um absurdo, um completo absurdo o que fez o árbitro fez agora. Inacreditável o que fez o árbitro. Caraca, olha... - comentou Leifert durante a transmissão do SBT.

Na transmissão, Nadine Basttos, comentarista de arbitragem, também discordou da decisão de Betancur. O cronômetro marcava seis minutos, quando o atacante Patrick Mercado caiu na área do galo após uma disputa com o zagueiro Ruan e a arbitragem em campo marcou a penalidade. Junior Sornoza cobrou e abriu o placar para o Del Valle.

