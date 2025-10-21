menu hamburguer
Narrador de Del Valle x Atlético, Tiago Leifert detona arbitragem: ‘Absurdo’

Lance gerou muita polêmica no jogo pela Sul-Americana

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
22:11
Atualizado há 2 minutos
Tiago Leifert é o narrador principal do SBT (Foto: Reprodução)
Tiago Leifert é o narrador principal do SBT (Foto: Reprodução)
O primeiro tempo de Independiente del Valle x Atlético-MG, pela semifinal da Sul-Americana, contou com uma grande polêmica de arbitragem. Carlos Betancur marcou um pênalti para o time equatoriano, o VAR chamou o árbitro para a revisão, mas o mesmo manteve a decisão de campo. Narrador do jogo, Tiago Leifert criticou a situação.

- Não é possível, ele confirmou. Ele confirmou um absurdo, um completo absurdo o que fez o árbitro fez agora. Inacreditável o que fez o árbitro. Caraca, olha... - comentou Leifert durante a transmissão do SBT.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na transmissão, Nadine Basttos, comentarista de arbitragem, também discordou da decisão de Betancur. O cronômetro marcava seis minutos, quando o atacante Patrick Mercado caiu na área do galo após uma disputa com o zagueiro Ruan e a arbitragem em campo marcou a penalidade. Junior Sornoza cobrou e abriu o placar para o Del Valle.

Bernard, do Atlético-MG, no jogo contra o Independiente del Valle. em Quito, pela semifinal da Sul-Americana
Independiente del Valle x Atlético-MG, pela semifinal da Sul-Americana (Foto: Rodrigo BUENDIA/AFP)

