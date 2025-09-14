Flamengo se inspira em goleada no primeiro turno para quebrar tabu contra o Juventude

O Flamengo encara um grande desafio neste domingo (14). Afinal, visita o Juventude, às 16h (de Brasília), em busca de quebrar um tabu em Caxias do Sul (RS). O time carioca não vence a equipe gaúcha no Estádio Alfredo Jaconi há 28 anos. Rubro-negros buscarão se inspirar na vitória do primeiro turno para espantar essa marca negativa.

continua após a publicidade

Última vitória do Flamengo no Alfredo Jaconi

A última vitória do Flamengo sobre o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi foi no dia 1º de outubro de 1997. Treinado por Paulo Autuori, na época, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol marcado por Sandro, contra. Cerca de 2.900 pessoas estiveram no estádio. O time carioca contava com nomes como Sávio, Gilberto, Clemer e Juan.

De lá para cá, são sete derrotas e seis empates em 13 jogos. Ou seja, um retrospecto super negativo para o Flamengo, que quer mudar essa história.

continua após a publicidade

Um desses empates, aliás, contribuiu para que o Flamengo fugisse do rebaixamento em 2025. O time, treinado por Joel Santana, empatou com o Juventude por 2 a 2, com os dois gols rubro-negros já na reta final da partida. Aquela trajetória na reta final do Brasileirão contou com seis vitórias e três empates.

Flamengo atropelou o Juventude no primeiro turno

O primeiro confronto entre Flamengo e Juventude no Brasileirão, disputado no Maracanã, contou com uma goleada da equipe de Filipe Luís. No primeiro tempo, os donos da casa balançaram a rede três vezes, com gols de Pulgar, Plata e Danilo. Já na segunda etapa, Pedro (duas vezes) e Arrascaeta fecharam a vitória.

continua após a publicidade

Pedro comemora gol pelo Flamengo contra o Juventude (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Daquele time, dois jogadores já deixaram o clube: Wesley e Gerson. Pulgar, titular na partida, está se recuperando de lesão e não será relacionado.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Retrospecto contra gaúchos em 2025 anima torcedores

Outro aspecto positivo para os torcedores se apegarem é o retrospecto do Flamengo contra times gaúchos nesta temporada. Em cinco jogos, são três vitórias e dois empates. Aliás, os três jogos no Rio Grande do Sul contaram com triunfos rubro-negros.

Data Local/Cidade Competição Adversário Resultado Gols 13/04/2025 Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS) Campeonato Brasileiro Grêmio Grêmio 0‑2 Flamengo Arrascaeta (2x) 16/04/2025 Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Brasileirão Série A Juventude Flamengo 6‑0 Juventude Pulgar, Plata, Danilo, Arrascaeta e Pedro (2x) 14/08/2025 Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Copa Libertadores (oitavas de final, jogo de ida) Internacional Flamengo 1‑0 Internacional Bruno Henrique 17/08/2025 Estádio Beira‑Rio, Porto Alegre (RS) Campeonato Brasileiro Internacional Internacional 1-3 Flamengo Pedro (2x) e Plata; Borré 20/08/2025 Estádio Beira‑Rio, Porto Alegre (RS) Copa Libertadores (oitavas de final, jogo de volta) Internacional Internacional 0‑2 Flamengo Arrascaeta e Pedro 31/08/2025 Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Campeonato Brasileiro Grêmio Flamengo 1‑1 Grêmio Arrascaeta; Tiago Volpi

Tudo sobre o jogo entre Juventude e Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X FLAMENGO

Brasileirão - 23ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

📺 VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê (Lucas Fernandes); Veron e Taliari.

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo e Ayrton Lucas (Alex Sandro); De La Cruz (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real