Filipe Luís surpreende em escalação do Flamengo contra Juventude

Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para o duelo com o Juventude neste domingo (14), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 23ª rodada do Brasileirão. Na primeira partida após a pausa para a Data Fifa, a equipe tem seis desfalques.

O volante Jorginho segue com dores no músculo posterior da coxa esquerda e mais uma vez não será utilizado, apesar de ter voltado aos treinos; Allan foi o escolhido para formar dupla com Saúl Ñíguez, em vez de Nico de la Cruz, como era esperado. Varela, com pubalgia após retornar da seleção uruguaia, também segue em tratamento. Ambos sequer viajaram com o grupo.

Além disso, Alex Sandro, mesmo com evolução no tratamendo da lesão na panturrilha esquerda, não foi relacionado. Já Gonzalo Plata, apesar de ter viajado, não começa entre os titulares. O equatoriano teve participação limitada nos treinos após voltar do Equador e ocupa o banco de reservas.

Por fim, Bruno Henrique, que conseguiu efeito suspensivo no STJD, se queixou de dores depois do treinamento de sábado (13) e fará um controle de carga visando a disputa do jogo contra o Estudiantes. Na defesa, Danilo entra no lugar de Léo Ortiz, fora pelo terceiro cartão amarelo.

Escalação do Flamengo

Desta forma, o Flamengo vai a campo com Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Por sua vez, o Juventude tem Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Bilu e Taliari.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Flamengo)

