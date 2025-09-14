Galvão Bueno elogia desempenho de titular do Flamengo: ‘Cada dia mais impressionado’
Narrador participou da transmissão da partida pela Amazon Prime
Com mudanças na equipe titular, o Flamengo derrotou o Juventude pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de seus domínios, o meia Saúl achou um belíssimo passe para Arrascaeta abrir o placar e chegar ao 14º gol na competição. Com a vitória, o rubro-negro se isolou na liderança da competição, com 50 pontos.
Durante a transmissão da partida, pela Amazon Prime, Gavão Bueno destacou o desempenho de Saúl nesta primeira etapa. Logo após o gol rubro-negro, o narrador se mostrou impressionado com o futebol do camisa 8 e reforçou que o cruzamento para o gol de Arrascaeta, foi um passe. Confira abaixo.
Com a vitória, o Flamengo se isolou ainda mais na liderança do Brasileirão, com 50 pontos conquistados. A equipe volta a campo nesta quinta-feira (18), na primeira partidas quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, no Maracanã. Já o Juventude, segue na disputa pelo rebaixamento e estacionou na 18ª posição, com 21 pontos. Na próxima rodada, o Verdão da Srra visita o Mirassol.
Veja como foi Juventude x Flamengo
Texto por: Maurício Luz
O Juventude começou a partida pressionando em bolas paradas, mas logo ficou claro que o jogo se encaminharia para um domínio do Flamengo. A equipe gaúcha apostava em escanteios e faltas cobrados por Nenê, sem conseguir transformar as jogadas em finalizações perigosas. Do outro lado, o Rubro-Negro demorou a ajustar a marcação e a encontrar espaços, mas, a partir do momento em que controlou a posse, passou a impor seu ritmo.
A primeira chance clara veio dos pés de Samuel Lino, que aos 22 minutos criou a jogada mais incisiva até então. Ele driblou a marcação e cruzou com perigo, a bola passando rente à trave de Jandrei. Pouco depois, o controle da posse se transformou em gol: aos 31', Saúl encontrou Arrascaeta livre na área, e o uruguaio abriu o placar de cabeça.
O Flamengo seguiu explorando os lados do campo, principalmente com Emerson Royal, que chegou a ter boa oportunidade no fim do primeiro tempo, mas preferiu inverter a jogada em vez de arriscar a finalização. O Juventude, por sua vez, até tentou explorar contra-ataques, mas mostrou pouca eficiência na conclusão das jogadas, sem conseguir ameaçar Rossi antes do intervalo.
O domínio rubro-negro se manteve na volta para o segundo tempo, e a equipe de Filipe Luís manteve a posse no campo de ataque, amarrando as tentativas dos donos da casa de sair jogando. O controle total da partida, contudo, não refletia em volume de finalizações.
A tranquilidade veio apenas aos 43'. Jorge Carrascal recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Emerson Royal cabecear e confirmar a grande atuação do Flamengo na Serra Gaúcha. Foi o primeiro gol do lateral — assim como a primeira assistência do colombiano — com o Manto Sagrado. Assim, o Fla volta a vencer o Juventude no Alfredo Jaconi após 28 anos, destruindo o amargo tabu.
