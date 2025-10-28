Gol 'maluco' em Atlético-MG x Del Valle viraliza: 'Fim de pelada'

O Atlético-MG saiu na frente do placar no confronto contra o Independiente del Valle, desta terça-feira (28), na Arena MRV, pela Sul-Americana. O gol saiu aos 35 minutos, nos pés de Guilherme Arana, e a jogada viralizou nas redes sociais.

Tudo começou através de uma saída de bola errada da equipe equatoriana, que sobrou com o atacante Dudu. Após um bate e rebate dentro da área do Independiente del Valle, a jogada parecia está se aproximando do fim.

Contudo, o goleiro Villar afastou mal a bola, que voltou a ser da posse do Galo. Com ela viva na área, Dudu conseguiu antecipar a defesa adversária e dar um toque preciso para Guilherme Arana, que concluiu para o gol.

Nas redes sociais, a jogada viralizou rapidamente. Torcedores do Galo comemoraram o lance, mas não deixaram de destacar a pouca qualidade técnica, que ficou evidente na jogada. Veja a repercussão abaixo: