Fora de Campo

Gol 'maluco' em Atlético-MG x Del Valle viraliza: 'Fim de pelada'

Equipes se enfrentam pela semifinal da Copa Sul-Americana

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/10/2025
22:22
Guilherme Arana abriu o placar em Atlético-MG x Independiente del Valle, pela Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Guilherme Arana abriu o placar em Atlético-MG x Independiente del Valle, pela Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético-MG saiu na frente do placar no confronto contra o Independiente del Valle, desta terça-feira (28), na Arena MRV, pela Sul-Americana. O gol saiu aos 35 minutos, nos pés de Guilherme Arana, e a jogada viralizou nas redes sociais.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tudo começou através de uma saída de bola errada da equipe equatoriana, que sobrou com o atacante Dudu. Após um bate e rebate dentro da área do Independiente del Valle, a jogada parecia está se aproximando do fim.

Contudo, o goleiro Villar afastou mal a bola, que voltou a ser da posse do Galo. Com ela viva na área, Dudu conseguiu antecipar a defesa adversária e dar um toque preciso para Guilherme Arana, que concluiu para o gol.

Nas redes sociais, a jogada viralizou rapidamente. Torcedores do Galo comemoraram o lance, mas não deixaram de destacar a pouca qualidade técnica, que ficou evidente na jogada. Veja a repercussão abaixo:

