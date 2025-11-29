Filipe Luís já escolheu quem serão os 11 titulares para representar a camisa do Flamengo, diante do Palmeiras, no jogo mais importante do ano: a final da Libertadores da América. Um dos nomes mais comentados pelos torcedores rubro-negros foi o de Éverton Cebolinha, que, na opinião de muitos flamenguistas, merecia começar entre os titulares.

continua após a publicidade

🤳🏟️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

O que acontece em caso de empate nos 90 minutos?

A final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, realizada no Monumental U, às 18h (de Brasília), é considerada uma das mais aguardadas da história da competição. O confronto promete fortes emoções ao longo dos 90 minutos e, caso o placar permaneça empatado ao término do tempo regulamentar, o título, que poderá consagrar o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores, será decidido em tempo extra.

A trajetória de Filipe Luís no Flamengo

Ídolo do Flamengo como jogador, Filipe Luís se despediu dos campos ao final de 2023 para seguir o sonho de ser treinador. O ex-lateral-esquerdo mudou de função, mas não de casa: logo no início de 2024, o agora técnico assumiu a equipe sub-17 do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

O bom início levou os garotos à conquista do Torneio OPG e Filipe, que mal tinha assumido o time, foi "promovido" ao sub-20 para substituir Mário Jorge, campeão da Libertadores da categoria. Na categoria de cima, o comandante também fez bonito e levou o Fla ao título do Mundial de Clubes, superando o Olympiacos no Maracanã.

No profissional, o Flamengo vivia momentos de instabilidade. Eliminado da Libertadores e distante do título brasileiro, o clube se despediu do técnico Tite ao fim de setembro. Com a temporada já chegando ao fim e as eleições presidenciais do clube se aproximando, Filipe Luís surgiu como a solução caseira para assumir a equipe principal.

continua após a publicidade

O desempenho foi de impressionar. Na Copa do Brasil, única competição em que o Mais Querido ainda buscava o título, o jovem treinador ajudou o time a dominar o Corinthians nas semifinais e o Atlético-MG na decisão para conquistar o pentacampeonato. Assim, mesmo com pouca experiência, o ex-jogador foi mantido no cargo para esta temporada.

Os títulos da Supercopa Rei e do Campeonato Carioca ajudaram a consolidar o trabalho de Filipe Luís logo no início de 2025. Logo no primeiro ano completo à frente de uma equipe profissional, o ídolo rubro-negro levou o clube à final da Libertadores e faz excelente campanha no Brasileirão, estando a uma vitória de levantar o troféu com o melhor ataque e a melhor defesa da competição.

Na curta carreira como treinador até aqui, Filipe tem um retrospecto impressionante. São 83 partidas (todas à frente do Flamengo), 53 vitórias, 21 empates e nove derrotas, um aproveitamento de 72,3%, com três títulos conquistados.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Próximos compromissos das equipes

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).