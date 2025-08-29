Corinthians e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, a CBF definiu que o árbitro Ramon Abatti Abel será o responsável pela arbitragem do clássico paulista. A decisão dividiu opiniões entre torcedores.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a presença do árbitro na partida. Alguns criticaram o fato de Ramon Abatti Abel apitar a partida. Por outro lado, teve quem gostou da decisão, e até, elogiou o profissional. Veja a repercussão abaixo:

A CBF considera Ramon Abatti Abel como um dos melhores árbitros dentro do quadro do futebol nacional. Vale destacar, que ele é certificado pela Fifa e teve, recentemente, atuação de destaque no Mundial de Clubes de 2025, que foi sediado nos Estados Unidos.

Corinthians x Palmeiras

O confronto deste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, marca o sexto e último confronto entre as equipes em 2025. Na temporada, o Corinthians foi superior nos clássicos contra o principal rival.

Ao todo, a equipe alvinegra teve três vitórias sobre o time de Abel Ferreira. Os resultados fizeram o Timão vencer o título do Campeonato Paulista, em cima do rival, e também gerou a eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Por outro lado, o Alviverde venceu apenas um confronto contra o Corinthians em 2025. A partida do primeiro turno do Campeonato Brasileiros. O clássico também teve dois empates ao longo da atual temporada.