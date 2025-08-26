Ingressos de Corinthians x Palmeiras estão à venda: veja preços e onde comprar

O Corinthians encara o Palmeiras no próximo domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília). Os ingressos estão à venda para a Fiel. Vale lembrar que a partida terá apenas a presença da torcida do Timão.

As vendas serão feitas exclusivamente através do site www.fieltorcedor.com.br. Os torcedores que quiserem adquirir um ingresso para o duelo contra o Palmeiras terão que cadastrar a biometria facial na plataforma.

Preços e data das vendas dos ingressos

Os membros do Fiel Torcedor, programa de sócios do Corinthians, terão prioridade na compra de ingressos. As vendas serão realizadas de forma escalonada, conforme a pontuação dos torcedores, adquirida pela frequência em jogos anteriores.

Segunda-feira (25/08), 13h – Abertura para Não Pagantes e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Terça-feira (25/08), 15h – Início do check-in e da venda de estacionamento para sócios adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.

Terça-feira (26/08), 11h – Liberação para membros adimplentes com 80 pontos ou mais, de qualquer plano, e para sócios do plano Meu Amor (acesso a todos os setores disponíveis para o plano e compra de estacionamento).

Terça-feira (26/08), 13h – Liberação para membros adimplentes com 60 pontos ou mais.

Terça-feira (26/08), 15h – Liberação para membros adimplentes com 40 pontos ou mais.

Terça-feira (26/08), 17h – Liberação para membros adimplentes com 20 pontos ou mais.

Quarta-feira (27/08), 11h – Liberação para os demais sócios adimplentes do programa Fiel Torcedor.

Sexta-feira (29/08), 11h – Abertura da venda para o público geral.

As vendas serão feitas exclusivamente pelo site fieltorcedor.com.br, sujeitas à disponibilidade de ingressos. O processo será encerrado no domingo (3/8), às 12h.

Valores dos ingressos

NORTE – R$ 75,00

SUL – R$ 75,00

LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 110,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 110,00

LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 130,00

LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 180,00

OESTE SUPERIOR – R$ 198,00

OESTE INFERIOR CORNER – R$ 260,00

OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 280,00

Como chegar na Neo Química Arena?

A Neo Química Arena está localizada na Zona Leste de São Paulo. Chegar ao estádio é mais simples do que parece, especialmente se você se planejar com antecedência. A melhor opção é usar o transporte público, principalmente o metrô. A estação mais próxima é a Corinthians-Itaquera, que fica na linha 3-Vermelha do Metrô, oferecendo fácil acesso ao estádio.