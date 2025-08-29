Jornalista aponta fator de vantagem em Corinthians x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (31), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o jornalista Danilo Lavieri apontou a pressão nos clubes como um fator de vantagem para o Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Posse de Bola", do canal "Uol Esporte", o comunicador destacou que a equipe de Dorival Júnior entre mais leve em campo para o clássico. O cenário acontece devido as vitórias recentes sobre o rival.

- Sem dúvida alguma, o Palmeiras entra mais pressionado no confronto. Isso acontece por conta de dois motivos principais. Um por conta do próprio Palmeiras, que perdeu no Paulista e na Copa do Brasil... O segundo é porque o Alviverde está disputando o título do Campeonato Brasileiro e, em um jogo desse tipo, é necessário somar pontos - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- A rodada é mais favorável ao Flamengo, que encara o Grêmio dentro de casa. É mais fácil o desafio. Mas o Palmeiras não pode deixar pontos escaparem. Por fim, um outro ponto é que o Corinthians entra leve em campo, porque mais uma vez, não está disputando nada no Brasileirão. O que não deveria acontecer por conta do investimento - concluiu.

Corinthians x Palmeiras

O confronto deste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, marca o sexto e último confronto entre as equipes em 2025. Na temporada, o Corinthians foi superior nos clássicos contra o principal rival.

continua após a publicidade

Ao todo, a equipe alvinegra teve três vitórias sobre o time de Abel Ferreira. Os resultados fizeram o Timão vencer o título do Campeonato Paulista, em cima do rival, e também gerou a eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Por outro lado, o Alviverde venceu apenas um confronto contra o Corinthians em 2025. A partida do primeiro turno do Campeonato Brasileiros. O clássico também teve dois empates ao longo da atual temporada.