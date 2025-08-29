O Corinthians voltou aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava nesta sexta-feira (29), após retornar de Curitiba na quinta-feira (28). O destaque do dia ficou por conta de Matheuzinho, que passou por exames que confirmaram uma sobrecarga.

A atividade começou com um trabalho de força na academia. Em seguida, após o aquecimento no gramado, o elenco realizou um exercício de posse de bola com pressão pós-perda. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR retornaram à parte interna do CT para uma atividade regenerativa. Os demais permaneceram em campo para um treino em espaço reduzido, seguido de complementos de finalizações.

O elenco alvinegro ainda realiza mais um treino na manhã de sábado (30), antes de enfrentar o Palmeiras pela sétima vez na temporada. O Dérbi acontece no domingo (31), às 18h30, na Neo Química Arena.

Corinthians se prepara para enfrentar o Palmeiras (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Departamento Médico do Corinthians

No departamento médico, o volante José Martínez e o atacante Yuri Alberto seguem em fase de transição física, realizando parte das atividades junto ao grupo. Já o lateral-esquerdo Hugo concluiu o processo de transição e voltou a treinar normalmente com os companheiros.

Por fim, o lateral-direito passou por exame de imagem que apontou sobrecarga no músculo posterior da coxa direita, sem lesão detectada. A situação o torna dúvida para o clássico diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

Sem Matheuzinho, as opções do treinador são Félix Torres e Charles, ambos improvisados, ou recorrer a atletas das categorias de base, como João Vitor, conhecido como Jacaré, e Gabriel Capiria, hipótese considerada menos provável.