Especialista bate martelo sobre polêmica de arbitragem em Sport x Flamengo

Sport e Flamengo se enfrentaram em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (15). O Rubro-Negro venceu por 5 a 1 na Arena Pernambuco, com direito a polêmicas de arbitragem. Rafael Klein expulsou dois jogadores do time pernambucano.

O Sport abriu o placar com Pablo, mas viu Luiz Araújo acertar a gaveta para empatar o duelo. Depois, Junhinho e Bruno Henrique botaram o Mengão na frente. Ainda no primeiro tempo, Matheus Alexandre e Ramon Menezes foram expulsos com dois cartões amarelos.

De acordo com Nadine Bastos, especialista de arbitragem do Prime Vídeo, o árbitro Rafael Klein acertou ao expulsar os dois jogadores em Sport x Flamengo.

- Ele nem reclamou. Deu para ver que a parte emocional do time… Os dois jogadores com cartões amarelos receberam o segundo. E as faltas foram para cartão amarelo, foram expulsos de forma correta - disse Nadine.

Bruno Henrique jogador do Flamengo durante a partida contra o Sport na Arena de Pernambuco (Foto: Marlon Costa/Agif/Gazeta Press)

Como foi Sport x Flamengo

Muito abaixo do apresentado nos últimos jogos, o time comandado por Filipe Luís mostrou-se desatento e foi surpreendido no começo do duelo em Pernambuco. Aos 14 minutos de partida, o jovem João Victor perdeu na pressão de Léo Pereira, atacante do Sport, que passou para Luan Cândido. O lateral-esquerdo serviu Pablo, que perdeu na primeira, mas finalizou no canto direito de Rossi para abrir o placar.

O Rubro-Negro carioca demorou a encaixar o jogo de aproximação e velocidade, característico do trabalho de Filipe Luís. Encaixotado e sentindo falta de protagonismo, o Flamengo pouco agrediu e viu, do outro lado, o Sport magoar a defesa nos contra-ataques — destaque para a dificuldade de Emerson Royal na marcação de Léo Pereira, atacante do Leão.

O cenário, no entanto, clareou ainda na etapa inicial com a expulsão de Matheus Alexandre, lateral-direito do Sport, por segundo amarelo após entrada dura em Ayrton Lucas aos 35. Cinco minutos depois, Luiz Araújo ficou sozinho na entrada da área e acertou lindo chute para deixar tudo igual.

Logo após o gol de empate, o Sport perdeu mais um jogador e ficou com dois a menos em campo. Ramon Menezes parou Wallace Yan no meio-campo com entrada por trás e também foi expulso pela segunda advertência pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS).

Na volta para a segunda etapa, o Flamengo abusou dos cruzamentos, mas o alto volume de jogo deixava no ar o "cheiro de gol". Depois de muitas tentativas no campo de ataque, funcionaram as trocas de Filipe Luís para o clube da Gávea, no dia do aniversário de 130 anos, virar e ampliar na Arena Pernambuco.

Primeiro com Juninho, que aproveitou em seu primeiro toque na bola para completar rebote de Everton Cebolinha em finalização na trave, aos 15. Dois minutos depois, Bruno Henrique ficou com sobra na entrada da área após dividida com o goleiro Gabriel, recebeu de Luiz Araújo e tocou por cima para marcar o terceiro.

Com muitos espaços, o Flamengo foi só ataque e aumentou a vantagem no Recife. Primeiro com Ayrton Lucas, contando com desvio em Aderlan aos 25 minutos, e depois com o jovem Douglas Telles. O camisa 81, de 18 anos, entrou no lugar de Bruno Henrique, marcou o quinto e se emocionou em campo para dar números finais.