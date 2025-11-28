Santos se posiciona sobre atitude de Thaciano: 'Nunca foi critério para definir relacionados'
Peixe encara o Sport nesta sexta-feira (28), na Vila Belmiro
O Santos emitiu uma nota nesta sexta-feira (28) negando a informação de que o meia Thaciano teria se recusado a ser relacionado para jogos na Vila Belmiro por se sentir pressionado diante da rejeição da torcida santista. A notícia havia sido publicada pelo jornalista Lucas Musetti, do portal UOL.
Contratado no início desta temporada por R$ 32 milhões, em negociação com o Bahia, o jogador acumula 32 partidas e 3 gols com a camisa santista em 2024.
Thaciano não foi relacionado para o duelo entre Santos e Sport, que será disputado nesta sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). A partida é decisiva para a permanência do clube na Série A, e todos os ingressos foram esgotados.
O meia tem sido alvo constante de críticas da torcida, seja quando seu nome aparece na escalação exibida no telão, seja quando entra em campo ou toca na bola ao longo das partidas. A última vez em que atuou na Vila Belmiro foi no dia 21 de setembro, no clássico contra o São Paulo.
Confira a nota oficial do clube:
Diante da informação que circulou nas últimas horas referente ao atleta Thaciano, o Santos Futebol Clube informa que todos os jogadores de seu elenco profissional estão à disposição e empenhados em ajudar o time neste momento decisivo do Campeonato Brasileiro.
O clube esclarece também que jogo fora ou dentro de casa não é – e nunca foi – critério para definir relacionados. Essa questão compete única e exclusivamente à comissão técnica.
Santos Futebol Clube.
Números de Thaciano em 2025:
Thaciano em 2025
29 jogos (9 titular)
3 gols
367 minutos para participar de gol
38 minutos em campo por jogo
0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol)
6.7 finalizações para marcar
75% de conversão em grandes chances
0.2 passes decisivos por jogo
77% de acerto no passe
46% eficiência nos duelos
Nota Sofascore 6.70
