Decisão da arbitragem em Palmeiras x Botafogo divide opiniões: 'Jamais'

Palmeiras e Botafogo é um dos duelos que agita a noite desta quarta-feira (18) do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Verdão vence o duelo por 1 a 0, com gol de Allan. No primeiro tempo, uma decisão da arbitragem dividiu opiniões nas redes sociais.

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Na reta final da primeira etapa, Jhon Arias arrancou em velocidade e podia sair cara a cara com o goleiro Raúl, mas sofreu falta de Medina. O árbitro Rafael Klein optou por expulsar o meia do Botafogo contra o Palmeiras, e o VAR não interferiu na decisão.

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Nas redes sociais, o lance polêmico dividiu opiniões entre os torcedores das duas equipes. Veja a jogada e a repercussão abaixo:

Veja o lance polêmico e a repercussão dos torcedores

Onde assistir Palmeiras x Botafogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premier.

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Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras derrotou o Mirassol por 1 a 0 na última partida, que marcou o retorno do clube ao Allianz Parque em 2026. Ao todo, soma 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

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O Botafogo, por sua vez, soma apenas três pontos, mas com duas partidas a menos, devido à disputa das fases preliminares da Copa Libertadores, e abre a zona de rebaixamento. No fim de semana, foi derrotado por 3 a 0 no clássico diante do Flamengo, com o zagueiro Barboza expulso nos acréscimos da primeira etapa.

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