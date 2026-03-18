menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol perdido em Palmeiras x Botafogo causa revolta em torcedores: 'Não sabe'

Equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/03/2026
19:28
Atualizado há 46 minutos
Palmeiras e Botafogo se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
imagem cameraPalmeiras e Botafogo se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O confronto entre Botafogo e Palmeiras, desta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, começou agitado. De forma surpreendente, o Glorioso começou dominando as ações em campo e teve uma chance clara de gol logo nos primeiros minutos da partida.

continua após a publicidade

➡️ Casagrande é sincero sobre Neymar na Seleção: 'Sem ficar esperando'

Contudo, o atacante Matheus Martins desperdiçou a oportunidade de abrir o placar no Allianz Parque. A jogada começou por meio de um avanço de Montoro pela ponta esquerda, aos 4 minutos. Antes mesmo de chegar à linha de fundo, o argentino previu o avanço do companheiro entre a linha de defesa alviverde para deixá-lo de frente com Carlos Miguel.

O passe chegou na medida e o camisa 11 teve uma oportunidade clara de colocar o Botafogo na frente do placar, mas a finalização não saiu de forma precisa. Ao tentar resolver a jogada com um chute de primeira, o arremate acabou saindo pela lateral do gol alviverde.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores do Botafogo não perdoaram o erro do atacante e realizaram críticas ao atacante. Minutos depois, o Palmeiras abriu o placar com Andreas Pereira. Veja a repercussão do caso abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em Palmeiras x Botafogo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias