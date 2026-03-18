Gol perdido em Palmeiras x Botafogo causa revolta em torcedores: 'Não sabe'
Equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão
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O confronto entre Botafogo e Palmeiras, desta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, começou agitado. De forma surpreendente, o Glorioso começou dominando as ações em campo e teve uma chance clara de gol logo nos primeiros minutos da partida.
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Contudo, o atacante Matheus Martins desperdiçou a oportunidade de abrir o placar no Allianz Parque. A jogada começou por meio de um avanço de Montoro pela ponta esquerda, aos 4 minutos. Antes mesmo de chegar à linha de fundo, o argentino previu o avanço do companheiro entre a linha de defesa alviverde para deixá-lo de frente com Carlos Miguel.
O passe chegou na medida e o camisa 11 teve uma oportunidade clara de colocar o Botafogo na frente do placar, mas a finalização não saiu de forma precisa. Ao tentar resolver a jogada com um chute de primeira, o arremate acabou saindo pela lateral do gol alviverde.
Nas redes sociais, torcedores do Botafogo não perdoaram o erro do atacante e realizaram críticas ao atacante. Minutos depois, o Palmeiras abriu o placar com Andreas Pereira. Veja a repercussão do caso abaixo:
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