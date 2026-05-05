Paulo Nunes é sincero ao analisar conflito entre Neymar e Robinho Jr: 'Fato'

O atacante Neymar se envolveu em uma polêmica envolvendo o companheiro Robinho Jr. no último domingo (3). Os dois teriam se desentendido durante um coletivo no CT Rei Pelé, e o camisa 10 teria dado um tapa, xingado e aplicado uma rasteira no jovem. O ex-jogador Paulo Nunes comentou o ocorrido.

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➡️ Jornalistas criticam postura de Neymar em desentendimento com Robinho Jr

Durante a programação do canal Sportv, da última segunda-feira (4), o atual comentarista foi sincero ao analisar o desentendimento. Paulo Nunes falou que determinados conflitos são comuns de acontecer em um vestiário e relembrou um problema que teve com Júnior Baiano.

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Apesar disso, o antigo atacante questionou a postura de Neymar e condenou o ocorrido. Para o comentarista, a situação não beneficia em nada o camisa 10, que ainda sonha com uma convocação para a Copa do Mundo de 2026.

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— Primeiro fato, isso não deveria ter acontecido. Segundo fato, isso acontece. Já aconteceu comigo, esses desentendimentos em concentrações e viagens. Aconteceu umas três ou quatro vezes comigo. Uma vez eu e Júnior Baiano brigamos no Flamengo. Ele que é meu melhor amigo hoje. Teve agressão física mesmo. Enfrentei ele e só fui acordar na maca — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— O Neymar está em um momento de ansiedade pura. Essa incerteza. Ele está se preparando e querendo muito ir à Copa, mas não está se ajudando. Foi uma agressão, não é qualquer coisa, há um garoto, um filho de um amigo dele, o Robinho. São várias coisas que não trazem benefícios em nada — concluiu.

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Neymar durante San Lorenzo x Santos pela Sul-Americana (Foto: Juan Manuel Baez/DiaEsportivo/Folhapress)

Santos abre sindicância para apurar ocorrido

O Santos emitiu uma nota nesta segunda-feira (4) confirmando a abertura de uma sindicância para apurar o desentendimento ocorrido durante o treino do último domingo (3) envolvendo Robinho Jr. e Neymar.

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A reportagem do "ge" informou que a defesa de Robinho Jr. apresentou um documento solicitando imagens do treino, que deverão ser disponibilizadas em até 48 horas. O Lance! confirmou a informação.

O estafe de Robinho Jr. solicitou a instauração da sindicância, que foi autorizada pelo presidente Marcelo Teixeira no último domingo (3). Ainda segundo apuração do Lance!, os jogadores conversaram com o elenco sobre o ocorrido, e o treino seguiu normalmente no CT Rei Pelé. Neymar e Robinho Jr. voltaram a ser relacionados para o duelo desta terça-feira (5), contra o Deportivo Recoleta, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana.

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Veja nota oficial do Santos abaixo:

O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé.

O Departamento Jurídico do Clube está responsável pela condução da sindicância.