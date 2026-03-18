Decisão de treinador do Botafogo provoca reação de torcedores antes do jogo: 'Oremos'
Anselmi está pressionado e Botafogo precisa da vitória
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O Botafogo visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo válido pela 7° rodada do Brasileirão 2026. A bola rola para as equipes nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília). Vivendo momentos diferentes na temporada, o Alvinegro busca a virada de chave no campeonato, enquanto o Alviverde quer encostar no líder São Paulo.
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Anselmi, treinador do Botafogo, está suspenso e será substituído por Pablo de Muner. O interino decidiu que não irá jogar com três zagueiros contra a equipe de Abel Ferreira, causando diferentes reações nas redes sociais.
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Botafogo está escalado com mudanças para enfrentar o Palmeiras; veja time
Sem o zagueiro Barboza e o volante Allan, suspensos, o argentino escalou Ferraresi na zaga e voltou com Montoro no meio-campo. Outra mudança foi no ataque, saindo Arthur Cabral e entrando Júnior Santos.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Raul, Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Danilo, Medina e Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Júnior Santos.
Do outro lado, o Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira, tem o seguinte 11 inicial: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas, Jhon Arias e Mauricio; Allan e Flaco López.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 7ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de março, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
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