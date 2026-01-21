Atuação de jogador do Vasco revolta torcedores do Flamengo: 'Alguém tira'
Clássico dos Milhões está empatado em 0 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Vasco estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (21), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Até aqui, o duelo está empatado por 0 a 0 no Maracanã, e a atuação de um jogador Cruz-Maltino irritou torcedores do Rubro-Negro.
O Clássico dos Milhões começou como todos imaginavam: agitado. O Flamengo pressionou muito o Vasco, mas parou em Léo Jardim, o que irritou torcedores do clube. O Cruz-Maltino teve grande chance com GB, mas o jovem chutou para fora.
➡️Estêvão vira assunto após jogo do Chelsea: 'Não tem explicação'
Nas redes sociais, a atuação de Léo Jardim revoltou torcedores do Rubro-Negro. Para muitos, o arqueiro só tem atuações desse nível quando o Vasco enfrenta o Flamengo. Veja os comentários abaixo:
➡️Torcedores do Botafogo reagem à ida de Savarino para o Fluminense: 'Não consigo'
Veja comentários dos torcedores rubro-negros
Veja as escalações de Flamengo e Vasco
O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Vasco, em partida que marca a estreia do time principal do Rubro-Negro na temporada. Para o confronto no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o treinador escalou a equipe com força máxima.
O Flamengo entra em campo com a seguinte escalação: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Plata e Bruno Henrique.
Nos três primeiros jogos, o Rubro-Negro entrou em campo com jogadores da base e teve um desempenho abaixo do esperado: empatou uma partida (Portuguesa) e perdeu duas (Bangu e Volta Redonda). Com isso, o Flamengo mudou a estratégia para enfrentar o Vasco.
O treinador do Vasco, Fernando Diniz, definiu os onze titulares que vão iniciar a partida contra o Flamengo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
Com isso, a escalação do Cruz-Maltino para Flamengo x Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB (Técnico: Fernando Diniz)
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte na vitória do Vasco ou do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias