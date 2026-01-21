Gol perdido em Flamengo x Vasco choca torcedores: 'Não pode'

O primeiro tempo do confronto entre Flamengo e Vasco, desta quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, começou animado. Logo aos 18 minutos, o atacante GB perdeu uma chance clara de gol. O lance repercutiu nas redes sociais.

A jogada começou em um lance de impacto do ponta Ándrés Gomez, que achou um lançamento preciso para Paulo Henrique ganhar de Daniel Sales pela direita. Na sequência da jogada, o camisa 96 tocou para GB, que saiu livre na frente do goleiro Rossi, mas chutou para fora.

O lance repercutiu de forma imediata nas redes sociais. Torcedores do Vasco se chocaram com a chance perdida pelo atacante. Veja a repercussão do caso abaixo:

