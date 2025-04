Flamengo e Corinthians estão se enfrentando no Maracanã pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro com transmissão da Rede Globo. Antes da bola rolar, uma das ações que a emissora fez para celebrar seus 60 anos de existência gerou muita polêmica nas redes sociais.

Com uso de uma IA, a Globo reproduziu a voz de Léo Baptista, que faleceu esse ano, para mostrar e narrar os gols de sábado (26) do Campeonato Brasileiro. Imediatamente os internautas começaram a se manifestar nas redes sociais. Veja abaixo as reações da web.

Veja vídeo da atitude da Globo e a reação da web

A Globo recriou a voz do narrador Léo Batista usando uma IA para narrar os gols dos jogos de ontem.



Rapaz… isso me assusta



Show de Belo antes de Flamengo x Corinthians agitou a web

Como parte da comemoração dos 60 anos da TV Globo, a emissora organizou um show do cantor Belo antes da bola rolar para Flamengo x Corinthians, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. A transmissão iniciou 50 minutos antes do início do jogo, com a narração de Luis Roberto. Nas redes sociais, telespectadores reagiaram à exibição do artista, que se apresentou atrás do gol localizado no Setor Sul.

Belo fez show antes de Flamengo x Corinthians (Foto: Reprodução/Globo)

Além do show do Belo, a Globo ainda preparou ações especiais em campo, como a presença do mascote Globolinha, em alusão ao aniversário da emissora. A exibição faz parte da estratégia da emissora de integrar esporte e entretenimento na comemoração de seis décadas de existência.

Comemoração de 60 anos da Globo

A Globo preparou várias ações para a comemoração dos 60 anos da emissora na transmissão de Flamengo x Corinthians. Além do show de Belo, no gramado do Maracanã, a Globo anunciou que os hinos dos clubes após os gols estão de volta. Durante o clássico nacional, a emissora está relembrando antigos placares que fizeram parte da história da transmissão das partidas de futebol.

A transmissão começou às 15h10, 50 minutos antes do início do jogo, com a narração de Luis Roberto, que usou um uniforme com a logomarca adotada pela emissora em 1965, ano de sua fundação.

A cobertura também inclui o programa “Bora Pro Jogo”, com Tiago Medeiros diretamente do gramado, ao lado dos comentaristas Junior, Paulo Nunes, Caio Ribeiro e Ricardinho. O programa traz escalações, informações da partida e reportagens sobre a história da Globo no futebol.

Entre os conteúdos especiais, Everaldo Marques e Roger Flores apresentam um material sobre a evolução das transmissões esportivas na emissora. Gustavo Villani recupera imagens da primeira transmissão esportiva da Globo — um amistoso entre Brasil e União Soviética — restauradas com o uso de inteligência artificial.