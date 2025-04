Web reage a falha de Hugo Souza em gol do Flamengo

O Flamengo abriu 3 a 0 no primeiro tempo contra o Corinthians, neste sábado, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, uma falha do goleiro Hugo Souza foi fundamental para a origem do terceiro gol da equipe de Filipe Luís no confronto. O erro viralizou nas redes sociais.

O lance aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o arqueiro alvinegro errou um passe na saída de bola. Como resultado, o atacante Pedro, nem precisou dominar, para finalizar para o gol, que se encontrava desprotegido.

Nas redes sociais, torcedores de Flamengo e Corinthians repercutiram a jogada. Do lado rubro-negro, alguns internautas brincaram com a situação e relembraram falhas antigas de Hugo Souza, quando ainda defendia o jogo. Já a torcida do Timão, lamentou o erro do atleta. Veja abaixo a repercussão:

Domínio do Flamengo no primeiro tempo

Em campo, a equipe de Filipe Luís foi bastante superior nas ações de jogo durante os 45 minutos iniciais do confronto. Além do gol originado pela falha de Hugo Souza, o Rubro-Negro voltou a balançar as redes em outras duas oportunidades.

A primeira foi Everton Cebolinha, que abriu o placar no Maracanã, e a segunda foi com Arrascaeta, que ampliou a diferença. O tento de Pedro concretizou a vitória categórica por 3 a 0 no primeiro tempo. Com o resultado, o Flamengo assume a liderança momentânea do Campeonato Brasileiro.

