Torcedores de tradicional clube europeu pedem a contratação de Hulk: ‘A última dança’

Em meio a repercussão de uma possível saída de Hulk do Atlético Mineiro, os torcedores do Porto, tradicional clube de Portugal, usaram as redes sociais para pedir a contratação do atacante de 39 anos, que é considerado um ídolo para a torcida.

continua após a publicidade

➡️Hulk se manifesta sobre possível saída do Atlético-MG

O interesse dos torcedores portugueses surgiu a partir das informações divulgadas pela ESPN, de que o Galo estuda rescindir o contrato com o atacante ao final da temporada. Em nota, o clube desmentiu a notícia e reforçou que esse assunto jamais foi tratado internamente.

Multicampeão pelo Porto, Hulk defendeu as cores do “Dragão” durante quatro temporadas e sempre teve o nome lembrado pelos torcedores portugueses. Diante das especulações sobre seu futuro, o atacante se manifestou através de sua assessoria de imprensa.

continua após a publicidade

- Eu tenho contrato e pretendo cumprir. Se o clube não quiser ficar comigo que venha me procurar que a gente senta e resolve. Ninguém em nenhum momento me procurou - disse o camisa 7, através de sua assessoria.

Nas redes sociais, os torcedores do Porto aprovaram a contratação do atacante. Na visão de um dos internautas, seria quase um milagre se o clube fechasse a contratação de Hulk. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Sem balançar as redes há 13 jogos, Hulk vive seu maior jejum desde que chegou ao Atlético-MG em 2021. Seu último gol foi no dia 14 de agosto, na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana, contra o Godoy Cruz. No entanto, o atacante ainda é o artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

História de Hulk pelo Atlético

Hulk veste a camisa alvinegra desde o início de 2021, e é para muitos o maior ídolo da historia do Galo. Até então, soma oito títulos conquistados: Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e cinco Campeonatos Mineiros (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025).

Além das conquistas com o grupo, as marcas individuais do atacante são de impressionar. São 274 jogos pelo time mineiro, com 130 gols e 48 assistências. Média de quase um gol a cada duas partidas.