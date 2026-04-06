O ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz, foi o convidado do programa Fut&Papo, do Lance!, nesta segunda-feira (6). Durante a entrevista, Braz revelou que chegou a conversar com o pai de Neymar sobre uma possível contratação do atacante quando ele ainda defendia o PSG. O dirigente explicou que buscou entender a insatisfação do jogador no clube francês, mas que a negociação não avançou por questões financeiras e contratuais.

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No contexto da época, a temporada 2022/23 foi turbulenta para Neymar no PSG. O brasileiro conviveu com vaias constantes da torcida no Parc des Princes e, em maio de 2023, torcedores organizados protestaram em frente à sua residência em Paris, exigindo sua saída do clube. A relação com a diretoria também se desgastou, e o clima nos bastidores era de que o ciclo do jogador na França estava próximo do fim.

Foi nesse contexto de insatisfação que Marcos Braz buscou o pai de Neymar para entender a situação do atacante. No entanto, a negociação esbarrava em dois pontos principais.

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– Eu cheguei a conversar com o pai dele, que é a pessoa que trata da carreira dele, quando ele estava no PSG. Mas ele tinha um contrato que, em determinado momento, ele poderia exercer uma opção, e a partir de outro momento, era o clube que poderia exercer. E o time deixou claro que ia exercer. – explicou Braz.

– Na época, era um tipo de contratação que não dava para sair do caixa do Flamengo. Ali tinha que ter uma conversa com o pai e construir um projeto financeiro. Não dava para sair do caixa do Flamengo de maneira nenhuma os pagamentos salariais dele. Me trataram com muito respeito, uma relação de muito carinho e respeito, por mim e ao Flamengo. Porém, não tivemos a condição de contratar ele na época do PSG – completou.

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Marcos Braz e Neymar, em publicação do ex-dirigente (Foto: Reprodução/X)

Marcos Braz também falou sobre a relação com Jorge Jesus

Um dos grandes personagens do ano mágico, o técnico Jorge Jesus foi contratado pelo Flamengo em junho de 2019. Braz contou como foi a negociação e revelou que o português chegou a ser procurado por outros clubes brasileiros.

– Nunca teve nada do Vasco, teve do Atlético-MG. Ele estava sob contrato na Arábia Saudita e queriam que renovassem, mas ele disse que só iria renovar quando acabasse o campeonato. Ele sai, vai para Portugal. Eu já o conhecia, pois já via história sobre ele – contou.

– Eu fui a Europa para contratar Filipe Luís, e ele estava no Brasil, assistindo ao Atlético-MG. Eu liguei para ele e pedi para ele esperar e não fechar nada antes de eu conversar com ele. 'Quando você voltar a Portugal, quero tomar um café com você'. Foi isso que aconteceu. Ele me encontrou no hotel e a gente negociou. O Bruno Spindel me encontrou lá, as coisas se adiantaram bem. O Landim também chegou e deu tudo certo – afirmou.

Sobre a relação com o treinador, Braz disse que o português era visto como ríspido e rígido, mas que no Flamengo deu mais liberdade aos jogadores do que em toda a sua carreira.

– Muitos diziam que ele era ríspido, que era muito rígido, mas o Jorge Jesus, no Flamengo, deu muito mais abertura aos jogadores que em toda a carreira dele – finalizou.

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