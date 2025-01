Daniele Hypólito teve que pedir exoneração de cargo no Governo para entrar no BBB 25

A ginasta Daniele Hypólito foi anunciado como participante do Big Brother Brasil 25, da Rede Globo, na última quinta-feira (9). Por conta do confinamento, ela teve que pedir exoneração do cargo público que tinha na Secretaria de estado e esporte e lazer no governo do estado do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Diego e Daniele Hypólito são anunciados no BBB; relembre a carreira dos ex-ginastas

➡️ Big Brother 25: Daniele Hypólito quebra regra conhecida como ‘Lei Boninho’

A decisão da ex-atleta foi publicada no Diário oficial do Estado na última terça-feira (7). O jornal "Extra" foi o primeiro a divulgar a notícia. O principal motivo do pedido foi o confinamento para participar do tradicional reality show da Rede Globo. Daniele Hypólito irá entrar na casa mais vigiada do Brasil ao lado do Irmão, Diego Hypólito, em busca do prêmio de mais de R$ 1 milhão.

Big Brother Brasil 2025

A próxima edição do famoso reality show da TV Globo será de surpresas. Pela primeira vez na história, todos os participantes vão entrar na casa mais vigiada do Brasil em duplas. Ou seja, os irmãos Hypólito entram juntos no programa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Contudo, a programação do reality prevê uma separação das duplas durante as semanas seguintes. Dessa forma, todos os participantes irão concorrer o prêmio de mais de R$ 1 milhão de forma individual. O BBB 25 começa na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro.