Anunciada no BBB 25, Daniele Hypólito já participou de outros três reality shows

Confirmada como uma das participantes do BBB 25 ao lado do irmão Diego, a ginasta Daniele Hypólito já tem experiência em reality shows. Antes do programa da Globo, a ex-atleta de 40 anos também já marcou presença em outras atrações, como "Exathlon Brasil", "Power Couple" e "Made In Japão".

A primeira experiência de Daniele Hypólito em reality shows foi no Exathlon Brasil, em 2017. No programa da Band, que exigia força física dos participantes, a ex-ginasta foi a primeira eliminada da competição. A atração também contou com outros ex-atletas, como Giba, Betina Schmidt, Alline Calandrini, Pedro Scooby, Maurren Maggi e o patinador artístico Marcel Sturmer, que se sagrou campeão.

Em 2020, Daniele se aventurou no Made In Japão, onde os participantes ficaram confinados por cerca de um mês participando de jogos da cultura japonesa. A atleta entrou no programa da Record no lugar da dançarina Quitéria Chagas, que se lesionou durante uma prova. O reality show, que também teve participação da saltadora Maurren Maggi, foi vencido pelo ex-jogador e comentarista Richarlyson.

Um ano depois, a atleta participou da 5ª temporada do "Power Couple", da Record. No reality show, os participantes ficam confinados com seus respectivos cônjuges junto a outros casais. Daniele foi a oitava eliminada do programa, ao lado do marido, Fábio Castro. A ex-ginasta também competiu no show de talentos "Dancing Brasil", da Record, no qual foi vice-campeã, em 2019.

Carreira de Daniele no esporte

Daniele Hypólito começou a carreira na ginástica na década de 1990 e tem como principais conquistas medalhas de prata em Mundiais e Jogos Pan-Americanos. A atleta também foi medalhista de ouro em Jogos Sul-Americanos, em Campeonatos Pan-Americanos e em etapas de Copa do Mundo. Multicampeã em Campeonatos Brasileiros, a paulista de Santo André se aposentou em 2021.

