Curso profissionalizante pode encurtar pena de Robinho na prisão; entenda

Condenado a nove anos de prisão por crime de estupro coletivo ocorrido na Itália em 2013, Robinho pediu à Justiça a redução de 50 dias em sua pena. Segundo o "g1", a solicitação, feita na última terça (28), baseia-se na conclusão de um curso de 'Eletrônica Básica, Rádio e TV', realizado na Penitenciária 2, em Tremembé (SP), onde está recluso desde março de 2024.

continua após a publicidade

O curso, com duração de 600 horas, foi concluído entre abril e setembro de 2024. A defesa do ex-atleta argumenta que a Lei de Execuções Penais permite a remição de parte do tempo de condenação por meio do estudo ou trabalho. O Ministério Público solicitou informações sobre a fiscalização do tempo gasto por Robinho no curso, antes de se posicionar.

A prática de redução de pena por estudo ou trabalho é comum no sistema penitenciário brasileiro. Robinho aguarda uma vaga na Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (Funap), que emprega presidiários, e se inscreveu no curso oferecido pelo Instituto Universal Brasileiro (IUB). O kit do curso custa R$ 674,90, segundo o site do instituto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Robinho na penitenciária de Tremembé

Na prisão, Robinho também joga futebol e lê a Bíblia, um presente de sua esposa. De acordo com o portal, o ex-atacante apresenta bom comportamento e mantém boa relação com outros reclusos. O ex-jogador foi condenado pela Justiça italiana, e teve a sentença homologada no Brasil, que pela lei atual, não extradita cidadãos natos.