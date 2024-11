Robinho foi condenado definitivamente por estupro em 2022 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro

Em 2022, mais um caso envolvendo um escândalo com um ex-jogador veio a tona nos canais de notícias brasileiros. Robson de Souza, ou Robinho, foi acusado e condenado por estupro, em caso que ainda se desenrola nos tribunais da Justiça do Brasil. Quer saber todos os detalhes da história de prisão de Robinho? O Lance! te conta.

Confira toda a história da prisão do ex-jogador (Foto: Ricardo Saibun / Santos FC)

A acusação contra Robinho pela Justiça Italiana

Ídolo do Santos, o atleta que despontou para o futebol ainda com 17 anos e com passagens por Real Madrid, Manchester City, Atlético-MG e outros clubes foi acusado, em 2022, de cometer o crime de estupro em uma boate da Itália, em 2013, quando ainda jogava pelo Milan, contra uma mulher de origem albanesa.

Segundo as investigações da Polícia Italiana, diversas ligações foram interceptadas entre Robinho e outros amigos faziam piada da situação, acreditando que sairiam da situação ilesos. Todos os amigos envolvidos, além do jogador, foram condenados pelo crime. Segundo a justiça da Itália, os homens estavam comemorando o aniversário de um deles em uma boate, quando conheceram a mulher e cometeram o crime.

A condenação já havia sido divulgada em 2017, pelo Tribunal de Milão, mas apenas em 2022 o caso se tornou definitivo, ou seja, que não cabiam recursos para mudar a decisão da condenação contra o ex-jogador.

Entenda a condenação da prisão de Robinho

O ex-jogador acabou sendo preso em março de 2024, no interior de São Paulo, após a condenação por nove anos pelo crime de estupro, pela justiça italiana. Como o Brasil não prevê a extradição e o cumprimento de pena por um cidadão, após condenação em um outro país, o STJ (Supremo Tribunal de Justiça), decidiu pela prisão de Robinho.

O STF ainda irá analisar um <em>habeas corpus</em>, pedido pela defesa de Robinho (Foto: Reprodução)

A Corte Especial do STJ também definiu que Ricardo Falco, amigo do ex-jogador que estava envolvido no caso, também deveria ser preso em solo brasileiro, e foi preso em junho do mesmo ano.

Agora, Robinho tenta um pedido de habeas corpus, que está sendo analisado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O ex-jogador já tinha tentado reduzir a sua pena, ao questionar a sentença, mas a Procuradoria Geral da República (PGR) negou o pedido do ex-atleta.

No entanto, caso essa nova análise seja favorável ao jogador, ele ficará em liberdade até que seja concluída a disputa jurídica que o ex-jogador ainda tem pendente envolvendo a validação da condenação pela justiça da Itália.