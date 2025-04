Cruzeiro x Vasco: IA crava resultado da partida pelo Brasileirão

Cruzeiro e Vasco se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! perguntou para a Meta IA, a inteligência artificial do WhatsApp, sobre o resultado do clássico entre Cruzeiro x Vasco.

Para a IA, o Cruzeiro vai fazer valer o mando de campo, ainda que o jogo não vá ser no Mineirão. A previsão de resultado da partida que será disputada no Parque do Sabiá, em Uberlândia, é de 1 a 0 para os mandantes.

Veja a análise da IA para a partida entre Cruzeiro x Vasco

"O Cruzeiro deve dominar o jogo a partir da posse de bola e criar mais oportunidades de gol. A defesa do Cruzeiro deve estar bem organizada para evitar gols do Vasco e garantir a vitória. O Vasco pode começar bem, mas o Cruzeiro deve controlar o ritmo do jogo."

Como as equipes vão para o jogo

As duas equipes fazem campanhas semelhantes no Brasileirão. Ambas estão com sete pontos. O Cruzeiro leva vantagem no saldo de gols: tem zero, contra menos um do Vasco. Na rodada passada, a Raposa perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista, enquanto o time carioca empatou o clássico com o Flamengo por 0 a 0, no Maracanã.

Depois de poupar titulares no jogo contra o Palestino, quinta-feira (24), no Chile, pela Copa Sul-Americana, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, volta a escalar o time principal para enfrentar o Vasco. O zagueiro Fabrício Bruno fica de fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Vasco, por sua vez, vem de dois empates sem tirar o zero do placar. Nas ocasiões, o Cruz-Maltino enfrentou o Flamengo, na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Lanús, da Argentina, na 3ª rodada da Sul-Americanca. A tendência é que o técnico Fábio Carille escale o mesmo time pela terceira vez.