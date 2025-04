Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (27), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! perguntou para a Meta IA, a inteligência artificial do WhatsApp, sobre o resultado do clássico entre Flamengo x Corinthians.

Para a IA, o Flamengo vai fazer valer o fator casa e vencer o Corinthians pelo placar de 3 a 1. Tanto o mando de campo quanto o retrospecto do confronto foram levados em consideração para apostar no Rubro-Negro.

Como vem Flamengo x Corinthians para a partida do Brasileirão

O Corinthians chega motivado para o confronto diante do Flamengo. A equipe alvinegra tenta aproveitar o embalo da vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU, conquistada na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana — resultado marcado pela superação, já que o time atuou com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo.

Já o Flamengo vem de dois empates seguidos por 0 a 0 — contra a LDU, fora de casa, pela Copa Libertadores da América, e diante do Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro

Retrospecto entre as equipes

Nos últimos dez jogos entre as equipes, foram quatro vitórias para o Flamengo, quatro empates e dois triunfos do Timão. Em 2024, foram quatro partidas: duas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. No segundo torneio, o Rubro-Negro eliminou a equipe paulista na semifinal, e conquistou o troféu ao bater o Atlético-MG na decisão.

Flamengo e Corinthians protagonizaram a final da Copa do Brasil em 2022. Após empate sem gols em São Paulo, as equipes voltaram a empatar no Rio de Janeiro (1 a 1). Nos pênaltis, Rodinei bateu a última cobrança e garantiu o título ao Flamengo.

No retrospecto geral do confronto, são 64 vitórias para o Flamengo, 56 para o Corinthians e 35 empates.