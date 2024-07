Cristiano Ronaldo posta vídeo em momento íntimo com esposa em sauna; assista

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 19:40 • Rio de Janeiro

Conhecido por ser um super atleta e cuidar do corpo como poucos, Cristiano Ronaldo postou um vídeo em seu Instagram pessoal com a esposa em uma sauna. No vídeo, Georgina e o jogador aparecem em uma sauna fazendo exercícios físicos.

Atualmente no Al-Nassr, o atacante jogou recentemente a Eurocopa 2024, pela seleção de Portugal. O jogador terminou eliminado pela França, de Mbappé, nos pênaltis.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O casal Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez está junto, de forma assumida, desde o fim de 2016. A primeira aparição pública de ambos em um evento foi no prêmio "The Best", da Fifa, em 2017.

Cristiano Ronaldo se mudou para a Árabia Saudita no início de 2023, após assinar contrato com o Al-Nassr. Georgina Rodríguez mora no país do Oriente Médio com o craque português e faz questão de compartilhar a vida luxuosa com seus fãs.