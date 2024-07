De férias no Brasil, Rafael Leão grava vídeo com a camisa do Flamengo; veja

Rafael Leão gravou vídeo usando camisa do Flamengo e cantando música do rapper Chefin (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 18:06 • Rio de Janeiro (RJ)

De férias no Brasil após a disputa da Eurocopa, o atacante Rafael Leão, do Milan e da seleção de Portugal, postou no Instagram um vídeo usando a camisa do Flamengo e cantando a música "Tropa do Mais Novo", do rapper Chefin.

O jogador participou de um evento no Copacabana Palace, no Rio, e gravou o vídeo dentro de carro em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado. Veja:

Em entrevista para a CazéTV, Rafael Leão disse que conhece todos os times do Brasil.

- Gosto do Flamengo, Santos… e Vasco (após ser questionado pelo streamer Casimiro, que é vascaíno). É um campeonato que tem sempre jogadores de referência, talento, então é um futebol que gosto de assistir - afirmou.