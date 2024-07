Sorteio da Copa do Brasil: Craque Neto define o vencedor de cada confronto

Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 17:37 • Rio de Janeiro

O sorteio da Copa do Brasil nesta quinta-feira (18) roubou os holofotes do futebol brasileiro e recebeu os palpites de Craque Neto. O apresentador publicou um vídeo em seu canal pessoal escolhendo quem passa e quem é eliminado em todos os confrontos da quarta fase do mata-mata.

➡️Renato Maurício Prado vê bônus no confronto entre Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil

Neto começou escolhendo o Fluminense para se classificar no confronto contra o Juventude. Em seguida, no confronto das SAF's, Botafogo e Bahia, o ex-jogador escolheu o clube carioca. No confronto entre Goiás e São Paulo, o Tricolor vai passar e é um dos favoritos da competição, na opinião do Craque.

CRB e Atlético-MG foi talvez a grande polêmica das escolhas. Neto afirmou que o CRB será o classificado. E o Corinthians passa o Grêmio na opinião do ídolo do grupo. Em seguida, com um time fraco na opinião de Neto, o Atlético-GO não vai passar do Vasco. O confronto entre Athletico-PR e Bragantino vai pesar para o massa bruta pela falta de torcida, na opinião do comentarista, que escolheu o time paulista como classificado.

No maior duelo dessa quarta fase, Palmeiras e Flamengo, Neto apontou que os dois clubes seriam candidatos fortes a chegarem até a final. Porém, o sorteio colocou os dois clubes frente a frente logo no início do mata-mata. O apresentador cravou o Verdão como futuro classificado.