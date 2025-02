Vini Jr. no banco: Endrick será titular do Real Madrid pela Copa do Rei

Após decidir a classificação do Real Madrid às quartas de final da Copa do Rei, Endrick ganha mais uma oportunidade como titular da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Com Vini Jr., Bellingham e Mbappé fora do 11 inicial - os dois últimos, sequer relacionados - o treinador italiano manda um time misto para enfrentar o Leganés, em busca de uma vaga nas semifinais.

Endrick ganha oportunidade entre titulares do Real Madrid

O jovem ex-Palmeiras não foi o único a receber a chance de atuar no 11 inicial da equipe pela partida eliminatória. Jacobo Ramón, zagueiro do Real Madrid Castilla, time B dos Merengues, também ganhou oportunidade. Arda Güler e Brahím Díaz, que geralmente saem do banco de reservas, também foram promovidos ao time titular.

Por outro lado, figurinhas carimbadas no time titular da equipe como Rodrygo, Valverde e Tchouaméni não foram poupados. Vale lembrar que o Real Madrid encara o Atlético de Madrid no próximo sábado (8), em jogo decisivo na briga pelo título da liga espanhola.

Escalação

Lunin; Valverde, Asencio, Jacomo Ramón e Ferland Mendy; Modric, Tchouaméni, Brahím, Arda Güler, Rodrygo e Endrick (Técnico: Carlo Ancelotti)

Endrick comemora gol decisivo pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Leganés recebe o Real Madrid, nesta quarta-feira (5), em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), e as equipes entram em campo no estádio Municipal Butarque, em Madri (ESP).

Críticas a Vini Jr.

Após a derrota para o Espanyol no sábado (1º), Vinícius Jr. virou principal manchete na Espanha nesta quarta-feira (5). O jogador foi duramente criticado pelo jornal "As" que o classificou como o "menos fantástico do quarteto", se referindo aos ataque formado por Vini Jr., Rodrygo, Bellingham e Mbappé. A partida gerou questionamentos sobre a atual forma do atacante.