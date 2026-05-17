Decisão de Rafael Klein em Athletico x Flamengo revolta torcedores: 'Absurdo'

O Flamengo empatou com o Athletico por 1 a 1 na noite deste domingo (17), pela 16ª rodada do Brasileirão. Na Arena da Baixada, Pedro, que não decepcionou o técnico Carlo Ancelotti, presente em Curitiba para acompanhar a partida, marcou o gol que garantiu o empate. Antes, Mendoza havia aberto o placar para o time da casa.

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Apesar de estarem próximos na classificação, sete pontos separam cariocas e paranaenses. Na cola do líder Palmeiras, o Flamengo tem 30, enquanto o Athletico soma 23 pontos.

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Situação dos clubes

Apesar de estarem próximos na classificação, sete pontos separam cariocas e paranaenses. Na cola do líder Palmeiras, o Flamengo tem 30, enquanto o Athletico soma 23 pontos.

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Na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira, sete jogadores do Flamengo terão, neste domingo, a oportunidade de mostrar ao técnico Carlo Ancelotti que merecem ir para a Copa do Mundo. Os nomes são: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Samuel Lino, Pedro, Léo Ortiz e Lucas Paquetá.

Diferentemente do adversário na Arena da Baixada, o Athletico chega embalado após garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil, no meio da semana. A equipe busca aproveitar o bom momento para surpreender o Flamengo diante da sua torcida. Em casa, o técnico Odair Hellmann contará com o reforço do lateral-esquerdo Lucas Esquivel, que teve a suspensão reduzida pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

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Lance polêmico em Athletico x Flamengo repercute entre internautas (Foto: Ernani Ogata/Código 19/Folhapress)

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