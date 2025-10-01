Criação de nova competição da CBF divide opiniões: ‘Polêmico’
CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro
Com a justificativa de "reduzir a carga de jogos de nossa elite do futebol, e ampliar as possibilidades de competições nacionais" foi que a CBF criou a Copa Sul-Sudeste e anunciou outra série de mudanças no futebol brasileiro. Saiba mais detalhes sobre a competição e confira a repercussão dos fãs de futebol na web.
Copa Sul-Sudeste
📆Datas-base: 25 de março a 7 de junho
Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante.
⚠️Atenção: clubes que participam de competições da Conmebol não disputam os regionais
— As mudanças têm duas razões: reduzir a carga de jogos de nossa elite do futebol, e ampliar as possibilidades de competições nacionais a equipes que, há muito tempo, passam meses inativos — disse o presidente da CBF, Samir Xaud.
Repercussão na web
CBF lança Copa Sul-Sudeste com 12 clubes para 2026
A CBF anunciou uma nova competição regional de futebol em 2026, a Copa Sul-Sudeste, que reunirá 12 clubes de seis estados brasileiros. O torneio contará com participação de equipes de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
📑Regulamento:
Cada estado terá dois representantes na disputa, totalizando os 12 participantes. A entidade estabeleceu que times classificados para torneios internacionais como a Libertadores e a Copa Sul-Americana não participarão da competição, evitando conflitos de calendário.
Os clubes do Espírito Santo, embora pertencentes à região Sudeste, não disputarão esta competição. As equipes capixabas participarão da Copa Centro-Oeste, conforme definição da CBF.
Quem joga?
Metade das vagas será preenchida com base nos resultados dos campeonatos estaduais de 2025. As seis vagas restantes serão determinadas pelos estaduais ou por torneios seletivos realizados no mesmo ano. Clubes classificados via estaduais poderão optar por não disputar o torneio sem sofrer penalidades.
