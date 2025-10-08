Galvão elogia jogador do Flamengo e faz pedido: ‘Precisa de tratamento’

Galvão Bueno elogiou um jogador do Flamengo, mas apontou que o jovem precisa de tratamento psicológico. Wallace Yan, jovem do Rubro-Negro, foi expulso no duelo contra o Bahia depois de receber dois amarelos em apenas três minutos.

No programa "Galvão e Amigos", os jornalistas separaram uma parte para debater a situação de Wallace Yan, do Flamengo, depois da expulsão relâmpago na Arena Fonte Nova. Galvão Bueno elogiou o atleta, apontou potencial, mas pediu tratamento psicológico.

- O menino Wallace Yan, do Flamengo, tem tudo para se tornar um grande jogador. Nesse momento, o Flamengo mais do que trabalhar tecnicamente, precisa trabalha-lo pscicologicamente. Não é a melhoria do jogador de futebol, é o complemento da formação do cidadão. Ele precisa de tratamento psicológico - comentou Galvão Bueno.

Galvão Bueno analisou situação de Wallace Yan, do Flamengo (Foto: Reprodução Band)

Wallace Yan sai do destaque à decepção no Flamengo por nova indisciplina

Os últimos meses foram intensos para Wallace Yan no Flamengo. Um dos destaques na equipe rubro-negra no Mundial de Clubes, o jovem jogador vê as oportunidades diminuírem com Filipe Luís. E, quando elas aparecem, o atacante não aproveita, como foi na derrota para o Bahia, com mais um caso de indisciplina.

Wallace Yan, de 20 anos, foi expulso na partida na Arena Fonte Nova. O atacante foi chamado por Filipe Luís aos 23 minutos do segundo tempo no lugar de Arrascaeta. Com sete minutos em campo, ele foi advertido com o cartão amarelo por reclamação (com o quarto árbitro). Três minutos depois recebeu a segunda advertência, e o cartão vermelho, por tentar dar uma cotovelada em Gilberto, do Bahia.

Na súmula, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima classificou o gesto como "jogo brusco grave".

- Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola - detalhou o árbitro.

Na saída do campo, o rubro-negro chutou a bola na direção da torcida adversária e reclamou da expulsão com o quarto árbitro.

- Vocês estão acabando com o futebol, não existe me expulsar, eu não fiz nada - transcreveu o árbitro sobre a fala de Wallace Yan, do Flamengo.

Essa não foi a primeira vez que Wallace Yan esteve envolvido em caso de indisciplina. Anteriormente, em julho, o Garoto do Ninho trocou provocações com Thiago Silva, após dar assistência para gol do Flamengo contra o Fluminense. Na Copa do Brasil, o jovem se envolveu em uma 'treta' com Hulk, do Atlético-MG.