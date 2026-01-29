Craque Neto é sincero sobre Yuri Alberto: 'Deixa o corintiano muito louco'
Além de Yuri Alberto, Craque Neto deu dica para Hugo Souza
O Corinthians estreou nesta quarta-feira (28) no Brasileirão, contra o Bahia, na Vila Belmiro. De virada, o Timão perdeu para o Esquadrão, que revertou a vantagem construída por Breno Bidon ainda no primeiro tempo. Nas redes sociais da "Rádio Craque Neto", o ex-jogador desabafou sobre o desempenho da equipe.
Veja o que disse o ídolo corintiano, em vídeo postado pela sua rádio:
"É impressionante como o Yuri Alberto perde gol... ele deixa o corintiano muito louco! Hugo, tem que ter tranquilidade para a Copa do Mundo! A gente vai sofrer no Brasileirão"
Como foi o jogo?
As equipes viveram altos e baixos dentro da primeira etapa. Nos 30 minutos iniciais, o Corinthians foi superior e teve as melhores oportunidades. O retorno do trio Gym, formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis, mostrou o velho entrosamento e ofereceu perigo ao Bahia.
Logo aos 11 minutos, Memphis tabelou com Garro, que lançou Breno Bidon na área. O camisa 7 finalizou com categoria na saída de Ronaldo e marcou. O Timão criou outras oportunidades, mas errou no último passe. Em uma delas, o meia argentino deixou Yuri Alberto frente a frente com o goleiro, que marcou, mas o árbitro assinalou impedimento na jogada.
O Bahia dominou o último terço da primeira etapa. Aos 30 minutos, Jean Lucas finalizou de fora da área, a bola desviou e enganou Hugo Souza, que ficou parado na jogada e não pôde evitar o empate. Com mais intensidade, o Tricolor cresceu na partida e teve um pênalti ao seu favor aos 43 minutos quando o goleiro do Timão derrubou Ademir na área. Willian José bateu e virou o placar.
O Corinthians voltou mais ofensivo e flertou com o empate. Aos 15 minutos, após bate e rebate, Memphis finalizou na pequena área para grande defesa de Ronaldo. No rebote, Breno Bidon acertou o travessão.
O ímpeto do clube alvinegro foi diminuindo conforme o tempo ia passando. Dorival Júnior sacou o trio Gym pensando na Supercopa, e o Corinthians sofreu com a falta de entrosamento no ataque. A partida terminou com o triunfo do Bahia.
