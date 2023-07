- Parabéns ao Corinthians! Dois gols do Renato e para mim foi o craque e o líder do jogo, o Renato Augusto. E olha, a falta de educação e de ética do Luciano foi um absurdo, chutando a bandeira do Corinthians. Foi um absurdo o que ele fez. Que o time do Corinthians não faça isso e nenhum jogador faça isso no Morumbi -, disse Neto após o apito final.