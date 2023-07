Brilhar em semifinal de Copa do Brasil parece que virou rotina para Renato Augusto. No ano passado o meia marcou nos dois jogos contra o Fluminense, sendo fundamental na classificação corintiana para a decisão contra o Flamengo. Agora, foi a vez do São Paulo sofrer nos pés do camisa 8 alvinegro.



Renato Augusto marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Tricolor, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, na primeira partida das semis. Com a vantagem, a equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo agora poderá até empatar no Morumbi para chegar novamente à final da competição nacional.



Decisivo mais uma vez, Renato Augusto também atingiu uma marca expressiva pelo clube. Com os dois tentos, chegou a sete pelo Corinthians em jogos de Copa do Brasil e se tornou um dos cinco maiores artilheiros do time na história da disputa, empatando na 5ª colocação com Mirandinha, Viola, Ewerthon, Romero e Dentinho.



O topo do ranking, porém, ainda está longe. O maior goleador corintiano atende pelo nome de Marcelinho Carioca. O Pé de Anjo balançou as redes 21 vezes. Confira o top 10:



MAIORES ARTILHEIROS DO CORINTHIANS NA COPA DO BRASIL



1º - Marcelinho Carioca - 21 gols

2º - Deivid - 13 gols

3º - Neto - 12 gols

4º - Souza - 8 gols

5º - Renato Augusto - 7 gols

Viola - 7 gols

Mirandinha - 7 gols

Ewerthon - 7 gols

Romero - 7 gols

Dentinho - 7 gols