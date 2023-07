Vantagem com nome e sobrenome: Renato Augusto. O Corinthians contou com o talento e o poder de decisão do camisa 8 para largar na frente diante do São Paulo, em busca da vaga na final da Copa do Brasil 2023. Agora, o Alvinegro joga por um empate no Morumbi para avançar à próxima fase da competição.