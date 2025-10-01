Fala da presidente do Palmeiras sobre o Flamengo causa revolta: ‘Choro’

Uma fala de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre o Flamengo, causou muita revolta entre os rubro-negros nas redes sociais. A mandatária detonou a postura do Rubro-Negro em entrevista à Record TV.

Palmeiras e Flamengo se consolidaram, nos últimos anos, como as principais potências do futebol brasileiro. O nível de rivalidade entre as equipes não é exclusivo do campo, e os bastidores esquentaram depois do bloqueio do pagamento de R$ 77 milhões aos clubes da Libra (Liga do Futebol Brasileiro).

— A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, e o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele. Acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga excluindo o Flamengo, e aí o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro — disse Leila, presidente do Palmeiras, sobre o Flamengo.

Nas redes sociais, a revolta dos torcedores do Flamengo depois da fala da presidente do Palmeiras foi imediata. Veja abaixo.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, detonou postura do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja fala da presidente do Palmeiras sobre o Flamengo na íntegra e repercussão

Entenda o imbróglio

O Rubro-Negro carioca entrou com uma ação judicial e conseguiu o bloqueio dos pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra (Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa, Brusque e Flamengo).

O Flamengo conseguiu uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e travou o repasse de R$ 77 milhões, valor que corresponde a a uma porcentagem dos ganhos com o pay-per-view, segundo contrato firmado entre a Libra e a Globo, um dos canais detentores da transmissão do Campeonato Brasileiro. Esse imbróglio que motivou a fala da presidente do Palmeiras sobre o Flamengo.

A atual gestão do Flamengo alega ter sofrido prejuízo no acordo firmado pelo ex-presidente Rodolfo Landim, que tem vigência até 2029.

A Libra, inclusive, soltou uma nota de repúdio à ação proposta pelo Flamengo.

— A Libra repudia a decisão unilateral e repentina da atual gestão do Flamengo, que moveu ação judicial contra o conjunto de clubes do qual faz parte, bloqueando repasses financeiros consagrados em contrato e desgastando a harmonia do grupo ao questionar acordos já pacificados. O clube alega prejuízo dentro de um contrato bilionário, o que não condiz com sua situação financeira. A medida extrema confirma uma postura que privilegia o interesse particular de curto prazo, quando na verdade os verdadeiros prejudicados são os times que contam com esse dinheiro para seu fluxo de caixa, pagamento de contas e salários.